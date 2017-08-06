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Судья отменил гол «Фейеноорда» и после повтора дал «Витессу» пробить пенальти

6 августа 2017, воскресенье. 03:01 Футбол

В начале второго тайма встречи «Фейеноорда» и «Витесса» за Суперкубок Нидерландов главный судья матча Данни Маккели не усмотрел нарушения правил на нападающем «Витесса» Тиме Матавже, которого сбили в штрафной команды из Роттердама, и позволил продолжать игру. В ответной атаке «Фейеноорд» поразил ворота соперников, однако линейные арбитры сообщили, что нарушение в штрафной площади всё же было.

Чтобы разобраться в эпизоде, Маккели воспользовался системой видеоповторов и принял решение не засчитывать взятие ворот нападающим «Фейеноорда» Николаем Йоргенсеном, а всё же позволить «Витессу» пробить 11-метровый. Пенальти чётко реализовал Александер Бюттнер, сделав счёт 1:1.

До окончания встречи результат на табло не изменился, соперники выявили сильнейшего в серии послематчевых пенальти, в которой преуспели футболисты «Фейеноорда» (4:2) и завоевали Суперкубок Нидерландов.

Видео данного эпизода доступно для просмотра в «Твиттере».

«Фейеноорд» в серии пенальти обыграл «Витесс» в матче за Суперкубок Нидерландов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Витесс Фейеноорд Футбольное судейство
Новости. Футбол
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