Судья отменил гол «Фейеноорда» и после повтора дал «Витессу» пробить пенальти

В начале второго тайма встречи «Фейеноорда» и «Витесса» за Суперкубок Нидерландов главный судья матча Данни Маккели не усмотрел нарушения правил на нападающем «Витесса» Тиме Матавже, которого сбили в штрафной команды из Роттердама, и позволил продолжать игру. В ответной атаке «Фейеноорд» поразил ворота соперников, однако линейные арбитры сообщили, что нарушение в штрафной площади всё же было.
Чтобы разобраться в эпизоде, Маккели воспользовался системой видеоповторов и принял решение не засчитывать взятие ворот нападающим «Фейеноорда» Николаем Йоргенсеном, а всё же позволить «Витессу» пробить 11-метровый. Пенальти чётко реализовал Александер Бюттнер, сделав счёт 1:1.
До окончания встречи результат на табло не изменился, соперники выявили сильнейшего в серии послематчевых пенальти, в которой преуспели футболисты «Фейеноорда» (4:2) и завоевали Суперкубок Нидерландов.
Видео данного эпизода доступно для просмотра в «Твиттере».