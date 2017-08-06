Каряка: исход матча с «Динамо» определили грубые ошибки игроков «Амкара»

Старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в четвёртом туре РФПЛ, указав на грубые ошибки футболистов. Гости уступили в Москве со счётом 0:3.
«Понимали, что с первых минут будет давление, в принципе, минут 15-20 его выдержали. Была непростая игра, не всегда удавалось выходить в контратаки, но потом перетерпели и в первом тайме создали парочку неплохих моментов. Должны были забивать, но немного не повезло.
Второй тайм начали более уверенно, в принципе, играли хорошо, но сложно комментировать такие грубые ошибки. Они и определили исход игры. После второго пропущенного гола побежали вперёд большими силами, и в результате такой же грубой ошибки получили третий гол. По самоотдаче игроков претензии минимальны. Нам не повезло, нужно лучше использовать свои моменты», — приводит комментарий специалиста пресс-служба пермского клуба.