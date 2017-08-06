Встреча «Бёрнли» и «Ганновера» не была доиграна из-за беспорядков на трибунах

Товарищеский матч «Бёрнли» и «Ганновера» в рамках предсезонной подготовки команд не был доигран из-за поведения болельщиков, устроивших беспорядки на трибунах. В полиции заявили, что гости из Германии пытались напасть на болельщиков «Бёрнли», стюардов и представителей правоохранительных органов.
«Бёрнли» выигрывал со счётом 1:0, и в это время фанаты «Ганновера» попытались прорваться на трибуну англичан. Арбитр встречи был вынужден остановить игру, а после консультаций с представителями полиции было принято решение матч не продолжать.
Видео с места событий доступно для просмотра в «Твиттере».