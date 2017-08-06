«ПСЖ» украсил Эйфелеву башню иллюминацией в клубных цветах

В Париже продолжаются праздничные мероприятия по случаю перехода в «ПСЖ» бразильского нападающего Неймара. В торжествах задействован и главный символ столицы Франции Эйфелева башня, которую окрасили в традиционные клубные оттенки. По иронии цветовая гамма напоминает и клубные краски «Барселоны».
Кроме того, на большом видеоэкране проецировались фотографии дорогостоящего новичка и приветственные слова в адрес Неймара.
25-летний форвард был представлен французским болельщикам 5 августа перед игрой «ПСЖ» с «Амьеном», а после церемонии Неймар с трибуны «Парк де Пренс» наблюдал за победой своих новых одноклубников, одержанной со счётом 2:0.
Видео доступно для просмотра в «Твиттере».
Неймар представлен болельщикам «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»