Левандовски: рад победе в Суперкубке, теперь «Бавария» должна прибавить газу

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски после победы в Суперкубке Германии над дортмундской «Боруссией», одержанной в серии послематчевых пенальти, не скрывал эмоций, и выразил уверенность, что по ходу сезона мюнхенцы улучшат качество игры.
«Мы завоевали первый титул, сыграли хорошо, и я очень рад победе. Иногда мы совершали ошибки, но это первая игра сезона. Теперь мы должны прибавить газу. Уверен, что через пару месяцев всё с нашей игрой будет отлично. Безусловно, мы будем так же сильны, как и в последние годы», — цитирует форварда пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» по пенальти выиграла у «Боруссии» Д в матче за Суперкубок Германии