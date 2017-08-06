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Ватцке: компенсации в € 100 млн за Дембеле будет недостаточно

6 августа 2017, воскресенье. 08:28 Футбол

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что суммы в размере € 100 млн будет недостаточно для приобретения нападающего Усмана Дембеле. Одним из основных претендентов на игрока является «Барселона», которая в настоящий момент занята поиском достойной замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.

«€ 100 млн — этого недостаточно. Я помню ситуацию с Де Брёйне, это был рекордный для Бундеслиги трансфер. Но сейчас можно сказать, что это была не лучшая сделка, ведь «Вольфсбург» сильно потерял в качестве», — цитирует Ватцке интернет-издание Goal.

Напомним, Кевин Де Брёйне был продан «волками» в «Манчестер Сити» за € 74 млн.

«Барселона» приступила к переговорам с «Боруссией» Д о трансфере Дембеле
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Усман Дембеле Ханс-Йоахим Ватцке Трансферы
Новости. Футбол
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