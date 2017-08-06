Ватцке: компенсации в € 100 млн за Дембеле будет недостаточно

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что суммы в размере € 100 млн будет недостаточно для приобретения нападающего Усмана Дембеле. Одним из основных претендентов на игрока является «Барселона», которая в настоящий момент занята поиском достойной замены ушедшему в «ПСЖ» Неймару.
«€ 100 млн — этого недостаточно. Я помню ситуацию с Де Брёйне, это был рекордный для Бундеслиги трансфер. Но сейчас можно сказать, что это была не лучшая сделка, ведь «Вольфсбург» сильно потерял в качестве», — цитирует Ватцке интернет-издание Goal.
Напомним, Кевин Де Брёйне был продан «волками» в «Манчестер Сити» за € 74 млн.
«Барселона» приступила к переговорам с «Боруссией» Д о трансфере Дембеле