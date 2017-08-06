Видео: Дрогба мастерски исполнил штрафной удар в матче чемпионата USL

Известный ивуарийский нападающий «Финикс Райзинг» Дидье Дрогба блеснул мастерством в матче чемпионата USL c «Лос-Анджелес Гэлакси II». Опытный форвард открыл счёт в этом противостоянии отличным ударом со штрафного с дальней дистанции на 13-й минуте.
По итогам встречи «Финикс» отпраздновал победу над представителями футбола Калифорнии в гостях со счётом 2:0.
Видео взятия ворот хозяев в исполнении бывшего игрока лондонского «Челси» во втором футбольном дивизионе США доступно для просмотра в «Твиттере».