Ульрайх: в игре за Суперкубок Германии «Бавария» была больше похожа на саму себя

Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх поделился впечатлениями от победы над «Боруссией» Д в матче за Суперкубок Германии. Встреча проходила в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались игроки «Баварии» — 5:4.
«В этой игре мы больше были похожи на самих себя. В первом тайме было очень много моментов, которыми надо было бы лучше распорядиться. Потом, к сожалению, пропустили дважды, потеряли концентрацию. В итоге мы всё же выиграли. Это классно, продолжим действовать в том же духе. Сегодня мы также показали и настоящую волю к победе.
Конечно, я рад, что смог помочь своей команде выиграть в серии пенальти и завоевать вместе с ней новый титул", — цитирует Ульрайха сайт «Баварии».
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