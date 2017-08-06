Эрнани на следующей неделе может присоединиться к «Сент-Этьену»

Полузащитник «Зенита» Эрнани в ближайшее время может перейти в «Сент-Этьен». По информации France Football, бразилец в понедельник должен прибыть в расположение французского клуба для прохождения медицинского осмотра.
В конце июля сообщалось, что «Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде 23-летнего футболиста.
Напомним, что Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе».
Контракт хавбека с петербургским клубом действует до лета 2021 года.