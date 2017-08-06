Талалаев: «Спартак-2» и «Зенит-2» во многом похожи

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» (1:0) в выездном матче шестого тура ФНЛ.
«Удалось выиграть у хорошей молодой команды. Знали, что индивидуально очень сильные футболисты, у „Зенита-2“ по тридцать обводок в каждой игре, по сорок доставок мячей в штрафную, то есть играют в агрессивный футбол, быстрый, не всегда точный. Готовились к этому матчу, конечно, стало сюрпризом, что они немного видоизменили состав и вышли более голодными футболистами. Первый тайм занесу нам в актив, второй — «Зениту-2», потому что второй тайм никогда ещё не был так сложен в Санкт-Петербурге. Видно, что команда строится, постепенно усваиваются принципы. Если в первом у них практически ничего не получалось, а у нас то, что заготовлено проходило, то во втором стало намного сложнее, видели даже, что четыре замены не смогли активизировать нашу игру в атаке. Это такой комплимент молодой растущей команде.
Вы знаете хоть одного тренера, которого бы устраивали поражения? Я после каждого поражения устраиваю театр драмы. И на самом деле у нас очень продуктивная работа, у меня один из лучших тренерских штабов в лиге. К сожалению, мы понесли потерю — тренер по физической подготовке Корстин по состоянию здоровья выбыл. Сейчас, пока будем ехать, будет готов разбор, завтра футболисты посмотрят свои ошибки, послезавтра на тренировке мы их будем исправлять пешком в аэробном движении. Конечно, меня не устраивает второй тайм, который сегодня был. И когда команда собралась, я сказал, что меня не устраивает качество игры, которое показали во втором тайме. Дело не в задачах, не в деньгах, дело в качестве игры.
Сравнить «Спартак-2» и «Зенит-2»? Я могу сказать, что они во многом похожи. Когда играешь, следишь больше за своей командой, когда готовишься к игре, да, ты анализируешь три последних матча, и ты знаешь плюсы/минусы. Поэтому я вам скажу, что ваши команды чем-то похожи. Может быть, на сегодняшний день у Гунько чуть более сыгранная команда, а вы пока только находитесь в этом состоянии. С точки зрения индивидуальных качеств, подбора футболистов, быстроты и качества работы с мячом очень похожие команды. Опасность стандартов, кстати, и там, и там", — цитирует Талалаева сайт ФНЛ.