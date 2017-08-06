Венгер поддержал новые правила наказания за симуляцию в Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение о наказании за симуляцию. В следующем сезоне Футбольная ассоциация Англии (FA) будет дисквалифицировать симулянтов на два матча, а также сможет отменить жёлтую или красную карточку, показанную футболисту, который на самом деле не нарушал правила во время матча.
«Мне это очень нравится. Очень хочется искоренить жульничество из игры и нужно уважать болельщиков, так как они платят деньги. Они приходят смотреть футбол, а не на людей, которые «ныряют». Они хотят увидеть игру. Наши болельщики тратят большие деньги, поэтому мы хотим сделать игру максимально чистой и быстрой", — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
FA объявила, что с сезона-2017/18 будет наказывать игроков за симуляцию