Каррера: в жизни бывают вещи и пострашнее трансферной кампании «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что считает «Зенит» одним из главных фаворитов этого сезона РФПЛ.
«Трудно, конечно, не считать нынешний „Зенит“ фаворитом турнира. Но я бы не стал ограничиваться одним этим клубом. ЦСКА, например, никто со счетов не сбрасывает. А посмотрите, как успешно стартовал „Локомотив“. Ещё мне нравится, как играет „Краснодар“. Тот же „Рубин“ — крепкий орешек. Да и мы сами не собираемся никому ничего дарить (Смеётся.) „Зенит“ — один из главных претендентов на общую победу, это правда, но не единственный!
Не страшно ли мне от громкой трансферной кампании «Зенита»? Нет. В жизни бывают вещи и пострашнее… А если серьёзно, то надо понимать, что в «Зенит» пришло новое руководство, которое на фоне двух последних сезонов, где команда занимала третье место, хочет сделать серьёзный прорыв и вернуть себе титул. Для этого взяли такого тренера, как Роберто, а под него собирают новых игроков. Если угодно, можем провести определённую параллель с сегодняшним «Миланом», куда пришли новые хозяева. Винченцо Монтелла, правда, сохранил свой пост главного тренера с прошлого сезона, но вот новых игроков уже набралось почти на стартовый состав. Так что, пример нынешнего «Зенита» вовсе не уникален.
У каждого клуба своя философия, свой подход к тем или иным аспектам. «Спартак» идёт своим путём, «Зенит» — своим. «Зенит» посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а «Спартак» так не считает. Нам нужны точечные усиления, и мы ведём работу в этом направлении. И не надо думать, что сам по себе приход большого числа новых игроков — это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего «Спартака» — это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше. Аппетит приходит во время еды, и недавняя победа в Суперкубке России тому доказательство", — цитирует Карреру «Р-Спорт».