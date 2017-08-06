Эмери: Неймар выбрал «ПСЖ», потому что хочет развиваться вместе с клубом

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны».
«У Неймара не должно возникнуть проблем с адаптацией в „ПСЖ“, мы ему в этом поможем. „ПСЖ“ сделал ещё один шаг вперёд, а Неймар выбрал нас, потому что хочет развиваться вместе с клубом. „ПСЖ“ хочет иметь большее влияние и бороться за самые престижные трофеи, а с Неймаром сделать это будет проще. Этот трансфер был демонстрацией амбиций и желанием расти с обеих сторон.
Время до закрытия окна ещё есть, мы по-прежнему работаем над улучшением состава. Разумеется, некоторые игроки за это время покинут команду", — цитирует Эмери Marca.
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