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Клопп: у «Ливерпуля» этим летом появился ещё один новичок — полузащитник Милнер

6 августа 2017, воскресенье. 10:58 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о работе мерсисайдцев на трансферном рынке в летнее окно.

«До 31 августа мы следим за всем миром с открытыми глазами. Дело не только в том, чего мы хотим. На трансферном рынке многое зависит и от других клубов.

Мы уже приобрели несколько игроков — Салаха, Соланке, Робертсона. Приход последнего означает, что Джеймс Милнер, который в прошлом сезоне выступал на позиции левого защитника, снова сможет играть в полузащите. Так что у нас, по сути, этим летом появился ещё и новый полузащитник", — цитирует Клоппа Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Теги
Ливерпуль Джеймс Милнер Юрген Клопп
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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