Клопп: у «Ливерпуля» этим летом появился ещё один новичок — полузащитник Милнер

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о работе мерсисайдцев на трансферном рынке в летнее окно.
«До 31 августа мы следим за всем миром с открытыми глазами. Дело не только в том, чего мы хотим. На трансферном рынке многое зависит и от других клубов.
Мы уже приобрели несколько игроков — Салаха, Соланке, Робертсона. Приход последнего означает, что Джеймс Милнер, который в прошлом сезоне выступал на позиции левого защитника, снова сможет играть в полузащите. Так что у нас, по сути, этим летом появился ещё и новый полузащитник", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Б. Силва: я бы хотел, чтобы Мбаппе перешёл в «Манчестер Сити»