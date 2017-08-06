Кецбая: ФНЛ ничем не уступает Чемпионшипу, просто в Англии больше рекламы

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая поделился впечатлениями от победы над «Факелом» (1:0) в выездном матче шестого тура ФНЛ и сравнил уровень турнира с Чемпионшипом.
«Трудная игра была. Вообще все игры трудные и не имеет значения, дома играешь или на выезде. Все ведут борьбу. Сегодня у хозяев моментов не было, а мы то, что создали, реализовать не смогли. Спасибо ребятам, они выдержали, а ведь мы сюда не смогли вовремя вылететь из-за поломки самолета. Мы заработали три очка и сейчас готовимся к следующей игре.
Сравнить Чемпионшип и ФНЛ? Я играл в Англии и могу сказать, что ФНЛ ничем не уступает. Просто в Англии больше рекламы. Но здесь очень трудно играть. Это на себе почувствовали», — цитирует Кецбая сайт ФНЛ.
Почему ФНЛ ближе к европейским лигам, чем РФПЛ (и это не шутка)
Не спешите вызывать мне неотложку — к этому тексту я накопал факты.