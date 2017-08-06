Кержаков: хочу быть причастен к успехам «Зенита» не только в РФПЛ, но и в Европе

Лучший бомбардир в истории «Зенита» Александр Кержаков, назначенный на должность координатора юношеских команд системы петербургского клуба, рассказал о планах на будущее и работе его благотворительного фонда «Звёзды детям».
«Мне бы очень хотелось, чтобы моя помощь «Зениту», не важно в каком качестве, была ощутима. Чтобы я был причастен к новым победам клуба не только в чемпионате России, но и на европейской арене.
Желание открыть фонд у меня было давно, но рядом не было человека, который помог бы в реализации этого проекта. Сейчас помогает супруга, поэтому я решил — наконец-то могу сделать то, о чём давно мечтал. Хотел помогать детям официально, чтобы каждый знал — это просто, надо только иметь желание. Помощь детям — это не всегда что-то материальное, моральная поддержка тоже важна", — сказал Кержаков.