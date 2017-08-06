Президент «Малаги» сообщил, что его клуб не претендует на Хави Гарсию

Президент «Малаги» шейх Абдулл Аль-Тани сообщил, что испанский клуб не претендует на полузащитника «Зенита» Хави Гарсию.
Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что 30-летний футболист возглавляет шорт-лист трансферов «Малаги».
«Со всем уважение к игроку, Хави Гарсия — не наша цель. Поэтому, пожалуйста, закройте эту дверь», — написал Аль-Тани на своей странице в «Твиттере».
Данное сообщение владельца «Малаги» было опубликовано им через некоторое время после слов главного тренера «анчоусов» Мичела.
«Хави Гарсия был бы рад прийти уже завтра, просто нужен кто-то, кто нажмёт на кнопку», — приводит слова наставника «Малаги» Marca.
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