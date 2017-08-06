Болельщики «ПСЖ» напомнили о твите Пике про Неймара

Болельщики «ПСЖ» не забыли нашумевший твит защитника «Барселоны» Херард Пике относительно того, что нападающий Неймар остаётся в каталонском клубе.
24 июля Пике выложил в «Твиттере» совместную фотографию с Неймаром и сопроводил её следующим комментарием: «Он остаётся».
Позже защитник «Барселоны» прокомментировал свой твит, объяснив, что это было его личное мнение.
На этой неделе «ПСЖ» объявил о переходе Неймара. Как сообщает AS, на домашний матч первого тура французской Лиги 1 с «Амьеном» (2:0) на некоторых болельщиках были футболки бразильского форварда с твитом Пике. У одного болельщика на футболке было написано: «Он не остаётся».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».