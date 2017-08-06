Семёнов: три гола «Уфы» «Ахмату» после моей замены — стечение обстоятельств

Защитник ФК «Ахмат» Андрей Семенов прокомментировал поражение от «Уфы» (2:3) в матче четвёртого тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Ахмат» пропустил три мяча с 80-й по 86-ю минуту, Семёнов был заменен из-за травмы на 79-й минуте.
«Думаю, что три гола „Уфы“ после моей замены — стечение обстоятельств. При первом голе «Уфы» была хорошая подача, подключился их защитник, тяжело было что-то с этим сделать. Думаю, мы не заслуживали поражения.
Что касается травмы, то всё случилось намного раньше, когда ударился коленом в колено, потом ещё раз был неудачный стык. А в том моменте сильно закололо под коленом, понял, что не смогу продолжить игру. Надеюсь, всё будет хорошо. Нужно пройти обследование", — цитирует Семёнова сайт «Ахмата».