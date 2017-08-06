Конте считает Венгера одним из лучших тренеров в мире

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча за Суперкубок Англии с «Арсеналом» высказал мнение о наставнике «канониров» Арсене Венгере.
«Я считаю Арсена Венгера одним из лучших тренеров. У него было много времени, чтобы построить свою команду. Это правильный выбор для них. Он — один из лучших в мире, а «Арсенал» — одна из лучших команд в мире. Думаю, у Арсена очень хороший состав. У него такой же потенциал, как в прошлом сезоне.
Они не потеряли игроков. Они купили Ляказетта и улучшили команду. Они сохранили состав, который у них был в прошлом сезоне. Помните, что у них есть такие игроки, как Алексис Санчес и Месут Озил. У «Арсенала» много очень хороших игроков. Это действительно хорошая команда», – цитирует Конте The Guardian.
Конте: АПЛ — сильнейшая лига мира, здесь за титул готовы бороться шесть команд