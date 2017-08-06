Калиниченко: «Зенит» совсем не впечатляет. Главное, чтобы судьи не начудили

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча четвёртого тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Чемпионат только начался. Лидеров отпускать далеко не хочется. Но «Спартак» должен подходить к этому матчу в роли фаворита. «Зенит» совсем не впечатляет. Ни по игре, ни по результату. Да, есть ротация состава. Но проигрывать «Бней Иегуда» дома при 40 тыс. болельщиков немножко не комильфо, кто бы ни играл. Из того, что я вижу, у «Спартака» очень хорошие шансы обыгрывать такой «Зенит». Главное, чтобы судьи не начудили.
Назначение Вилкова, конечно, вызывает вопросы. И не только у меня. Особенно у любителей статистики. При Вилкове «Зенит» выиграл 90 процентов матчей, а «Спартак», дай бог, наковырял бы процентов 20. А статистика — вещь упрямая. И сбрасывать со счётов её не стоит. Не сочтите за нытьё, но неужели судей других не нашлось? Все мы помним прошлогодний матч в Питере. Хотя в итоге «Зениту» это не помогло. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» — на первом месте.
Как показывает практика, в Питере закрытого футбола не бывает. Оба тренера с таким подбором игроков не будут играть закрыто. До первого гола будет пристрелка. А он случится быстро, как мне кажется. И потом игра раскроется. И мы увидим хороший футбол", — заявил Калиниченко в интервью интернет-изданию 8news.