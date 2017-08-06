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Милевский: жду игры с БАТЭ — я к таким матчам привык и соскучился по ним

6 августа 2017, воскресенье. 12:19 Футбол

Бывший нападающий сборной Украины, киевского «Динамо», «Тосно», а ныне игрок «Динамо» из Бреста Артём Милевский поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата Беларуси с клубом «Крумкачы» (3:0), в котором он оформил дубль.

«Впечатления отличные. Я очень рад, что сумел отличиться. У меня уже было достаточно моментов. Рад, что забил, рад за команду. Все понимали, что нам необходимы три очка в погоне за соперниками. Сейчас набрали 24. Довольны: всё идёт хорошо. В отличном настроении подходим к игре с БАТЭ. Я к таким матчам привык, я по таким матчам соскучился, так что в пятницу будет интересно. Самому хочется проверить наши силы на фоне реально хорошего противника, тем более будем играть в Борисове на отличном стадионе. Будет очень интересная игра, потом будет матч с „Шахтером“ — также интересно.

Бурно отпраздновал, потому что был очень рад. Для меня это очень важно. Меня здесь очень любят болельщики, как и всю команду. Хочется, чтобы они приходили на стадион. Когда приходит такое число людей, хочется показывать достойный футбол. Огромное спасибо болельщикам. Браво, Брест! С победой!

Слышал, как после замены весь стадион кричал: „Миля, Миля!“ Поэтому очень расстраиваюсь, когда не забиваю. И очень радуюсь, когда забиваю. По матчу: реализации не хватило и немного исполнительского мастерства, часто спешили. Но и так 3:0 — прилично. Я доволен и поздравляю тренерский штаб, всех администраторов, всех переводчиков, массажистов. Они делают большое дело, они помогают команде, поэтому всех, а нас огромное число, с победой! — цитирует Милевского официальный сайт „Динамо“ Бр.

Милевский оформил дубль в составе «Динамо» из Бреста
Источник: ФК "Динамо-Брест" Сообщить об ошибке
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БАТЭ Артём Милевский
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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