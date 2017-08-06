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Бывший PR-менеджер Кержакова: у Саши есть замашки чиновника

6 августа 2017, воскресенье. 12:20 Футбол

Бывший PR-менеджер лучшего бомбардира в истории «Зенита» Александра Кержакова Елена Болотова выразила мнение, что экс-футболист может стать чиновником.

«Он очень разносторонний человек. У него есть желание развиваться, узнавать что-то новое. Мне всегда было интересно работать с ним именно потому, что он легко соглашался на какие-то эксперименты. Любые наши планы мы выстраивали в соответствии с его футбольной жизнью. Я очень горжусь, что вне зависимости от того, что происходило, его рейтинги были всегда на высшем уровне, потому что он человек умный, думающий и рассудительный.

Знаю, что ему больше нравится управленческая деятельность. У Саши есть замашки чиновника. Думаю, если он будет занимать руководящую должность в одной из футбольных структур, ему это подойдёт», — сказала Болотова.

«Хочу быть причастен к новым победам «Зенита». Почему Кержаков не пропадёт
Перед матчем «Зенит» — «Спартак» Кержаков попрощается с фанатами и поставит точку в карьере игрока. Но у него много других специальностей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Кержаков
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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