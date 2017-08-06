Обамейянг: я отказал китайскому клубу и останусь в дортмундской «Боруссии»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг сообщил, что не покинет клуб этим летом.
«Никто не может сказать заранее, что ждет его в будущем. Перед уходом в отпуск я встретился с руководством „Боруссии“ и сказал, что готов попробовать что-то новое. Это было открыто и честно. Но ни один из клубов, которые хотели приобрести меня, не смогли завершить сделку. Поэтому я останусь здесь, в „Боруссии“. Я рад этому, потому что чувствую себя как дома в Дортмунде.
Конечно, Китай был одним из вариантов. Естественно, что я думал об этом, ведь мне предложили столько денег. Я получил конкретное предложение. Однако китайские клубы еще не так профессиональны, как клубы из Европы. Поэтому я отказался. Я верю в Бога и в судьбу. Я считаю, что все происходит по какой-то причине, так что это правильный путь", — цитирует Обамейянга Welt am Sonntag.