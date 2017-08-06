Анчелотти призвал не беспокоиться из-за неудач «Баварии» в межсезонье

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти призвал не беспокоиться относительно готовности мюнхенской команды к предстоящему сезону, несмотря на неудачные результаты в межсезонье.
Об этом Анчелотти заявил после победы над дортмундской «Боруссией» (2:2 в основное время, 5:4 — по пенальти) в матче за Суперкубок Германии.
«Конечно, титул важен. Я рад. Мы действовали с хорошей концентрацией. Наша предсезонка не была успешной, но вам не стоит беспокоиться. Когда начнётся сезон, мы будем в порядке», — подчеркнул итальянский специалист, слова которого приводит интернет-издание Goal.
Ранее «Бавария» со счётом 0:4 уступила «Милану», а затем проиграла «Интеру» (0:2), «Ливерпулю» (0:3) и «Наполи» (0:2).
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