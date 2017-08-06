Моуринью: я не воспринимаю «Реал» как свою бывшую команду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Реалом» (8 августа).
«Это фантастическая возможность сыграть с одной из лучших команд Европы. Одно дело встречаться с ней в товарищеском матче во время турне по США, и совсем иное — когда соперник набрал форму и предельно мотивирован. Наши футболисты не могут похвастать богатым опытом участия в больших еврокубковых матчах. Это новый „Манчестер Юнайтед“, новое поколение игроков. В прошлом сезоне мы участвовали в Лиге Европы, которая была важна в плане обретения опыта, но сейчас мы возвращаемся в Лигу чемпионов и поборемся за Суперкубок УЕФА, где сыграем с лучшей командой Европы. Это превосходный шанс.
Я не воспринимаю «Реал» как бывшую команду. Я боролся с «Порту» в Лиге чемпионов через два месяца после ухода из клуба. Всего через два месяца после ухода из «Челси» я противостоял лондонцам с «Манчестером». Я никогда не смотрю на матчи как на встречи с бывшими командами. Я воспринимаю «Реал» так, как его надо воспринимать: это именитый клуб, сильнейший в Европе, и он здорово нас мотивирует.
Цели на Лигу чемпионов? Мы будем новичками. Никто не сомневается, что «Манчестер Юнайтед» входит в тройку ведущих клубов мира, это абсолютная правда. Но футбольный клуб — это одно, а старт конкретной команды в турнире — совсем другое. Таким образом, у нас на плечах огромная гора, тяжёлый груз, однако сейчас мы не готовы сравнивать свой потенциал с лучшими клубами Европы. Мы пойдём по дистанции шаг за шагом, будем проявлять скромность. Первый шаг — держаться в тройке лучших команд в группе. Если это будет получаться, попробуем финишировать на одном из двух первых мест. А когда попадаешь в 1/8 финала Лиги чемпионов, случиться может что угодно.
Этот клуб всегда будет грандом. Наша задача — постараться вернуть команду на требуемый уровень. Раньше экономически успешными были исключительно гранды, а сейчас появились клубы, которые нельзя назвать большими с точки зрения престижа и истории, но у которых всё отлично с финансами. Этот фактор меняет всё. Хочу, чтобы этот клуб был на одном уровне со своей историей, чувство подобного соответствия было в моих предыдущих командах — «Интере» и «Реале». Именно к этому мы стремимся и здесь. Очевидно, что команда станет лучше, и мы попробуем выйти на нужный уровень», — цитирует Моуринью сайт УЕФА.