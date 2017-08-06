Промес: лучше бы Дзюба в матче со «Спартаком» забил в свои ворота

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, являющемся воспитанником красно-белых.
«Артём отличный игрок. Жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично. Все знают: я жалею, что Артём покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота», — сказал Промес в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Иваном Карповым и Данилой Игнатовым.
Матч 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа. Начало игры запланировано на 20:00 мск.
Промес: Господь послал меня в Россию, чтобы я выиграл чемпионство
Квинси Промес перед матчем «Зенит» — «Спартак» говорит о судействе Вилкова, огурцах, чемпионстве и желает Дзюбе забить в свои ворота.