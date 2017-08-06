«Амкар»: обдумывали вариант с Неймаром, но на трансфер пришлось бы копить 18 лет

Пресс-служба «Амкара» в шутку рассказала, что клуб хотел приобрести у «Барселоны» нападающего Неймара, но не смог найти средств на трансфер. Пермяки выложили в своём «инстаграме» фото бразильца в форме команды.
«Мало кто знает, но мы тоже рассматривали возможность усиления атакующей линии за счёт Неймара. Однако, сопоставив наш годовой бюджет и трансферную стоимость бразильца, мы поняли: нам бы пришлось копить на него 18 лет. Трансфер сорвался», — написано в «инстаграме» «Амкара».
Фотографию Неймара в форме «Амкара» можно посмотреть в «Инстаграме».
Напомним, Неймар перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн, что стало рекордом в мировом футболе.
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