Фурсенко: думаю, «Зениту» придётся ещё пару позиций усилить

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал тот факт, что новый главный тренер петербургской команды Роберто Манчини сделал упор на аргентинский трансферный рынок, а также сообщил, что клуб планирует усилить ещё несколько позиций.
«Роберто Манчини очень хорошо знает аргентинский рынок, и игроки очень техничные, очень быстрые. Это абсолютно соответствует философии Манчини. Поэтому они и в „Манчестер Сити“ хорошо адаптировались, и я уверен, что они и здесь очень хорошо будут играть.
Думаю, что нам придётся ещё пару позиций усилить для того, чтобы выглядеть хорошо, в том числе и в групповой стадии еврокубков», — заявил Фурсенко.
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