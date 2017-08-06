Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов перед матчем 4-го тура российской Премьер-Лиги между питерской командой и «Спартаком» прогулялся по Санкт-Петербургу в шарфе красно-белых.
Ранее Панов рассказывал, что намерен прогуляться по Питеру в шарфе «Спартака». Экс-форвард сборной России, являющийся болельщиком московского клуба, приобрёл абонемент на домашние матчи «Спартака» в этом сезоне.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Панова.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня и начнётся в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт его текстовую онлайн-трансляцию.
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