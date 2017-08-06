Орлов: Лео из «Ахмата» – один из лучших игроков в российской Премьер-Лиге

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу «Уфы» над «Ахматом» (3:2) в 4-м туре РФПЛ.
«Я сравниваю работу Сергея Семака и Виктора Гончаренко. Гончаренко первый, кто принёс уверенность игрокам. А Семак продолжил, ничего особо не менял, но эти игроки стали действовать более комбинационно. И эта тактика сказалась. Когда Семак поставил Слая (Сильвестр Игбун. — Прим. „Чемпионата“), которого все привыкли видеть на острие атаки, в центр поля, это создало плацдарм для атаки. Все три мяча – это следствие перестановок. Конечно, Стоцкий отдал две голевые передачи, Йокич великолепно забил. Вся команда одержала очень большую победу.
«Ахмат» под руководством Кононова выиграл три игры и в межсезонье серьёзно усилился. Антон Швец приехал из Испании, бразилец Лео – один из лучших игроков в российской лиге. Есть левый защитник Мохаммади. Команда укрепилась и играет в очень комбинационный и интересный футбол. Кононов после матча сказал, что мы шли к победе, сослался на какие-то ошибки. Ничего подобного. Что сделала команда Семака? Она вырвала волевую победу. Это самое дорогое для дальнейшей жизни команды», — цитирует Орлова «Спорт Бизнес Online».