Фернандеш: цель «Локомотива» — быть в пятёрке

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что целью «железнодорожников» по итогам сезона является место в пятёрке. Напомним, что на старте сезона подопечные Юрия Сёмина одержали четыре победы в четырёх матчах и лидируют в таблице российского чемпионата.
«Надо быть реалистами: у „Спартака“, „Зенита“ и ЦСКА составы сильнее. Наша цель — быть в пятёрке. И мы готовы к этому. Но если мы хотим претендовать на что-то большее, над надо найти баланс в игре. Окей, мы дважды выигрывали Кубок за последние годы, но в чемпионате занимали не те места, на которые рассчитывали. Мы должны быть выше», — поведал Фернандеш.
Фернандеш прокомментировал слова бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая когда-то сказала, что трансфер португальца был ошибкой.
«Когда я перешёл в „Локомотив“, в команде было мало людей, говорящих на английском. А я не знал русского. И первый сезон у меня ушёл на адаптацию. Я был не так ярок. Но говорить о том, что мой переход — ошибка, может только человек, не разбирающийся в футболе. Возможно, я был ошибкой потому, что не делал того, чего хотело бывшее руководство? Если бы я был таким, как говорит Смородская, то, наверное, меня бы здесь уже не было. А я уже четвёртый сезон в „Локомотиве“. И неплохо играю, особенно в прошлом сезоне», — заявил Фернандеш.
«Я просто рад, что у меня появилась возможность играть и честно конкурировать с партнёрами. А выхожу я на поле сейчас не из-за того, что нравлюсь Сёмину. Если я буду никакой, кто-то займёт моё место. И это правильно», — отметил 31-летний футболист в интервью «Российской газете».