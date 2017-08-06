Нигматуллин: фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» не вижу

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором красно-белые сыграют в гостях с «Зенитом».
«Я в предвкушении самого интересного матча этого чемпионата на данный момент. Шансы команд 50 на 50, фаворита не вижу. Конечно, «Зенит» хорошо укрепился в этом году, но пока это просто команда с набором хороших футболистов, а не сложившийся коллектив. Должно пройти время, чтобы настоящая команда построилась. У питерцев тренер с большой буквы «М», но он пока ещё не сумел создать боеспособный коллектив. Всех разочаровал матч с командой «Бней Йегуда». Думаю, выводы будут сделаны и ничего похожего в матче со «Спартаком» мы, конечно, не увидим.
Что касается красно-белых, то им в первых двух турах не очень везло. Но потом команда в привычном для себя стиле обыграла «Краснодар». А это означает, что «Спартак» в порядке, и нам стоит ожидать интересный матч. «Зенит» — хозяин, поэтому будет стремиться играть первым номером, стараться перехватить инициативу. Но играть вторым номером — не для «Спартака». Автобус в Санкт-Петербурге они ставить не будут. Жду бескомпромиссной и контратакующей игры с забитыми голами.
Думаю, Пашалич выйдет сегодня на замену. Новых игроков обычно аккуратно вводят в состав, не сразу. Это квалифицированный игрок и он, несомненно, должен помочь «Спартаку». «Спартак» не может выиграть в Питере уже пять матчей подряд? Стадионы «Санкт-Петербург» и «Петровский» — две большие разницы, как говорится. На новой арене спартаковцы ещё не играли. Почему бы не исправить эту неудачную статистику на новом стадионе? Что касается прогноза на матч, то поставлю на результативную ничью – 1:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.