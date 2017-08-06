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Швец: «Ахмат» в последние 10 минут расслабился и получил три гола

6 августа 2017, воскресенье. 15:31 Футбол

Полузащитник Антон Швец, 5 августа дебютировавший в составе «Ахмата» в официальных матчах, поделился впечатлениями от гостевой игры 4-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:3).

«Очень расстроен результатом. Весь матч контролировали ход игры, играли хорошо, лучше, чем соперники. Но в последние 10 минут расслабились и получили три гола.

Думаю, потеряли концентрацию на несколько минут, и нам забили голы, по сути, не создав ничего опасного.

Чувствую себя нормально, думаю, с каждой игрой буду прибавлять. Рад дебюту, но обидно, что проиграли. Надо разобрать игру, поговорить и не повторять допущенные ошибки вновь. Нужно доигрывать все 90 минут матча со стопроцентной концентрацией», — поведал Швец в интервью клубной пресс-службе.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ахмат" Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Уфа Антон Швец
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
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