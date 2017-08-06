«Астон Вилла» — «Халл» — 1:1. Видеообзор матча

«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1. «Тигры» провели первую официальную игру под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.
Голами в матче отметились Гэбриэл Агбонлахор и Джарред Боуэн. Во втором туре Чемпионшипа «Халл» на своём поле примет «Бёртон Альбион» (12 августа). «Астон Вилле» в этот же день предстоит выездной матч с «Кардифф Сити».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча «Астон Вилла» — «Халл». Если ролик не отображается на мобильных устройствах, его можно посмотреть на «Чемпионате».
В тигровой шкуре. «Халл» и Слуцкий начинают сезон
Леониду Слуцкому в его первом сезоне в английском Чемпионшипе наверняка будет очень нелегко.