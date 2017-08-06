175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шац: лучшего случая проснуться, чем матч со «Спартаком», у Дзюбы не будет

6 августа 2017, воскресенье. 16:45 Футбол

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», который пройдёт сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге.

«Не сомневаюсь, что сегодня будет крутой матч. Атмосфера и антураж на высшем уровне. Полный стадион, масштаб, принципиальность противостояния. Думаю, мы посмотрим хороший футбол. Не вызывает ли опасений проигрыш израильской команде? Плохая игра всегда вызывает негативные эмоции. Но если отстраниться от эмоций и здраво рассуждать, то это была попытка Манчини практически полностью ротировать состав. В этом смысле отрицательный результат тоже результат. Мы посмотрели, что собой представляют игроки запаса. Поняли, что глубины этого запаса, который мог бы помочь команде достигать нужно результата, точно нет.

Лучшего момента, чем сегодняшний матч, чтобы проснуться, у Дзюбы нет. Но я не совсем уверен, что в определённой раскладке этой игры он вообще может появиться на поле. Здесь всё зависит от того, как пойдёт матч. В данном случае Дзюба – джокер, который будет доставать Манчини, если что-то пойдёт не так.

Думаю, что с церемонией прощания Александра Кержакова с болельщиками мы достигнем эмоционального апогея. Народа будет много, рассчитывают как минимум на 55 тыс. Думаю, многие придут проводить Сашу. Банально, но это уже точно легенда клуба», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Фурсенко: Дзюба говорил, что забьёт два гола, если его поставят на «Спартак»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Кержаков Артём Дзюба
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
17:13 Матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт при открытой крыше стадиона «Санкт-Петербург»
17:12 Панов: «Зенит» не был тем клубом, который я должен любить до гроба
17:11 Червиченко: у «Спартака» хорошие шансы прервать череду унижений в Питере
17:10 Р. Гусев: в ЦСКА собраны более мастеровитые игроки, чем в «Рубине»
17:08 Парфёнов: пришлось встряхнуть игроков «Тосно» в раздевалке
17:04 Божович: «Спартак»? В РФПЛ можно обыграть любую команду
17:02 Арбитр Левников переведён в ФНЛ на несколько матчей
16:51 «Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ
16:45 Шац: лучшего случая проснуться, чем матч со «Спартаком», у Дзюбы не будет
16:25 «Астон Вилла» — «Халл» — 1:1. Видеообзор матча
16:21 Краневиттер прибыл в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра в «Зените»
16:18 Стал известен стартовый состав «Рубина» на матч с ЦСКА
16:12 Видео: красивый гол Берхамова в матче «Арсенал» — «Тосно»
16:03 Помазун дебютирует за ЦСКА в матче с «Рубином»
16:02 Бабаев: интерес к Фернандесу от других клубов был, но Марио не хочет перемен
16:01 Дзагоев: хорошо, что матч с «Локомотивом» случился в начале сезона — злее будем
15:42 Бабаев: ЦСКА общался с Мусой и «Лестером», осуществить переход будет сложно
15:41 Бабаев: возможно, в будущем Тошич в том или ином качестве вернётся в ЦСКА
15:32 «Зенит» рассматривает вариант с Луаном, которого хочет приобрести «Спартак»
15:31 Швец: «Ахмат» в последние 10 минут расслабился и получил три гола
15:27 Нигматуллин: фаворита в матче «Зенит» — «Спартак» не вижу
15:26 Фернандеш: цель «Локомотива» — быть в пятёрке
15:05 «Арсенал» — «Челси»: Мората остался в запасе, Озил и Алексис не попали в заявку
14:55 Орлов: Лео из «Ахмата» – один из лучших игроков в российской Премьер-Лиге
14:45 Экс-форвард «Зенита» Панов прогулялся по Санкт-Петербургу в шарфе «Спартака»
14:34 Анджелкович: фаворитом будет «Краснодар», но у «Црвены» есть шанс на подвиг
14:30 Фурсенко: думаю, «Зениту» придётся ещё пару позиций усилить
14:22 Фурсенко: Дзюба говорил, что забьёт два гола, если его поставят на «Спартак»
14:17 «Амкар»: обдумывали вариант с Неймаром, но на трансфер пришлось бы копить 18 лет
14:11 Промес: надеюсь, в матче «Зенит» — «Спартак» судья Вилков будет честен до конца
14:08 Коновалов: у «Спартака» есть преимущество, думаю, он обыграет «Зенит»
14:01 Промес: лучше бы Дзюба в матче со «Спартаком» забил в свои ворота
13:59 Моуринью: я не воспринимаю «Реал» как свою бывшую команду
13:55 Квинси Промес пообщался с журналистами «Чемпионата». Фото со встречи в Тарасовке
13:51 «Арсенал» — «Тосно»: стартовые составы команд на матч в Туле
13:49 Лепёхин: полный стадион поможет и «Зениту», и, как ни странно, «Спартаку»
13:45 Гогниев: я решил вернуться в «Кубань», хочу выйти с командой в РФПЛ
13:42 Промес: «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне
13:41 Несколько клубов АПЛ заинтересованы в переходе экс-игрока «Динамо» Ванкёра
13:36 Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»
13:29 «Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Зенитом»
13:28 Федецкий: во Львове я пережил самые радостные моменты своей карьеры
13:25 Президент «Локомотива» Геркус принял участие в благотворительном забеге
13:18 Анчелотти призвал не беспокоиться из-за неудач «Баварии» в межсезонье
13:10 Источник: Луческу возглавил сборную Турции, чтоб сохранить неустойку от «Зенита»
Все новости RSS
Партнерский контент