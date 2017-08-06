Шац: лучшего случая проснуться, чем матч со «Спартаком», у Дзюбы не будет

Известный шоумен и болельщик «Зенита» Михаил Шац поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», который пройдёт сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербурге.
«Не сомневаюсь, что сегодня будет крутой матч. Атмосфера и антураж на высшем уровне. Полный стадион, масштаб, принципиальность противостояния. Думаю, мы посмотрим хороший футбол. Не вызывает ли опасений проигрыш израильской команде? Плохая игра всегда вызывает негативные эмоции. Но если отстраниться от эмоций и здраво рассуждать, то это была попытка Манчини практически полностью ротировать состав. В этом смысле отрицательный результат тоже результат. Мы посмотрели, что собой представляют игроки запаса. Поняли, что глубины этого запаса, который мог бы помочь команде достигать нужно результата, точно нет.
Лучшего момента, чем сегодняшний матч, чтобы проснуться, у Дзюбы нет. Но я не совсем уверен, что в определённой раскладке этой игры он вообще может появиться на поле. Здесь всё зависит от того, как пойдёт матч. В данном случае Дзюба – джокер, который будет доставать Манчини, если что-то пойдёт не так.
Думаю, что с церемонией прощания Александра Кержакова с болельщиками мы достигнем эмоционального апогея. Народа будет много, рассчитывают как минимум на 55 тыс. Думаю, многие придут проводить Сашу. Банально, но это уже точно легенда клуба», — сказал Шац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.