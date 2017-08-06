Парфёнов: пришлось встряхнуть игроков «Тосно» в раздевалке

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гостевую победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в матче 4-го тура РФПЛ.
«За счёт чего удалось вырвать победу? Пришлось встряхнуть игроков в раздевалке. Добавили агрессии и немножко успокоились. Знали, что здесь тяжело, мы к этому готовились, так и было. В РФПЛ лёгких побед не бывает. Наверное, это наше вознаграждение за предыдущие игры, в которых мы терпели и старались, но там было сложнее, там мы действительно уступали. Сегодня ребята заслужили победу. Мы играли, а не отбивались», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Наш футбол».
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