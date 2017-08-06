Р. Гусев: в ЦСКА собраны более мастеровитые игроки, чем в «Рубине»

Экс-полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РФПЛ, в котором «армейцы» примут «Рубин».
«Я в каждом матче ожидаю победы ЦСКА. Думаю, что и сегодня «армейцы» выиграют. В ЦСКА собраны более мастеровитые игроки, чем в «Рубине». Хоть красно-синие и много владеют мячом, что любит Курбан Бердыев, я не могу назвать их удобным соперником для «Рубина». ЦСКА – неудобный соперник для всех.
У ЦСКА была не очень хорошая реализация в предыдущих матчах, но я это связываю с началом сезона. Чем больше будет матчей, тем больше у команды появится уверенности. И сегодня, если возникнут моменты, реализация будет лучше, чем в прошлом матче», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Начало встречи — в 17:30 мск.