Бердыев: Дзагоев прав насчёт «Рубина», он может стать хорошим тренером

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в четвёртом туре РФПЛ.
«Почему Азмун в старте? У нас три игры подряд, и мы хотим равномерно распределить нагрузку. Он в неплохой форме, набирает после травмы.
У ЦСКА выйдет 20-летний Помазун? Не думаю, что мы как-то это используем. Это достаточно квалифицированный вратарь, работает вместе с Акинфеевым, к тому же вратарская школа ЦСКА всегда была очень хорошей.
Дзагоев сказал, что «Рубину» нужно ещё 10 матчей, чтобы набрать форму? Он прав, ведь команда формируется, возможности многих игроков мы ещё не знаем. Дзагоев может стать хорошим тренером", — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Рубин». Идёт первый тайм, счёт — 1:0 в пользу казанцев.