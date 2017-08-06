«Лилль» разгромил «Нант» в первом туре чемпионата Франции

«Лилль» в матче первого тура нового сезона чемпионата Франции одержал победу над «Нантом». Встреча прошла в Вильнёв-д'Аске на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Лилля» отметились Хуниор Алонсо, Анвар Эль-Гази и Николя де Превиль, реализовавший пенальти.
В матче второго тура Лиги 1 «Лилль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Страсбургом». Эта игра пройдёт 13 августа. «Нанту» в следующем туре предстоит провести домашнюю игру с «Марселем» (12 августа).