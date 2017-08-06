Витиньо: игроки ЦСКА подбодрят Помазуна, мы скажем ему слова поддержки

Нападающий ЦСКА Витиньо в перерыве матча с «Рубином» в 4-м туре российской Премьер-Лиги поддержал 20-летнего голкипера «армейцев» Илью Помазуна, который в дебютной игре за команду пропустил два гола в первые 10 минут.
«Помазуна необходимо поддержать. Такие эпизоды случаются. К сожалению, сегодня это произошло. Необходимо продолжать играть. Мы подбодрим его, скажем слова поддержки. Он нам нужен, мы на него рассчитываем», — сказал Витиньо в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Рубин». После первого тайма казанцы выигрывают со счётом 2:1.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.
Помазун в дебютном матче за ЦСКА пропустил два гола в первые 10 минут