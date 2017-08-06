Божович: почему пенальти бил Джорджевич? Потому что он забрал мяч

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал домашнее поражение от «Тосно» (1:2) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Сегодня мы не показали ту игру, к которой стремимся. В первом тайме повели в счёте, но гол был забит только за счёт индивидуального мастерства Берхамова. Нельзя сказать, что это стало результатом каких-то командных действий. Во втором тайме сразу пропустили.
Мы сегодня проиграли очень много единоборств и именно поэтому потерпели поражение. Плюс к тому в каких-то моментах удача повернулась к нам спиной, но это футбол, так бывает. Хочу сказать, что наши болельщики, как всегда, были лучшими. Спасибо им за поддержку.
Готов ли выйти на поле новичок Виктор Альварес? Он ещё не готов физически, с мая он не работал ни с какой командой, так что ему ещё необходимы одна-две недели на подготовку.
Почему пенальти бил Джорджевич? Потому что он забрал мяч", — цитирует Божовича сайт «Тосно».
Видео незабитого пенальти можно посмотреть в «Твиттере».