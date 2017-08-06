«Арсенал» (Тула) — «Тосно» — 1:2. Видеообзор матча

«Тосно» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.
В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте РФПЛ.
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