«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

«Краснодар» и «Урал» определились со стартовыми составами на матч 4-го тура российской Премьер-Лиги.
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберёзкин, Каборе, Классон.
Запасные: Адамов, Сафонов, Янбаев, Шишкин, Жиров, Налдо, Жигулёв, Перейра, Вандерсон, Ристич, Сулейманов.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев, Емельянов, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Тимофеев, Данцев, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Глушков, Портнягин, Лунгу, Юсупов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 мск.