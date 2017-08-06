Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Зенитом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч 4-го тура РФПЛ с «Зенитом», который состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа.
Стартовый состав «Спартака»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Кутепов, Тигиев, Щербаков, Таски, Петкович, Джано, Тимофеев, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Зе Луиш.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.