Маммана – в стартовом составе «Зенита» на игру со «Спартаком», Дзюба – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч четвёртого тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», который состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 6 августа.
С первых минут в составе питерской команды на поле выйдет новичок команды защитник Эмануэль Маммана, а нападающий Артём Дзюба остался на скамейке запасных.
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.
Запасные: М. Кержаков, Лодыгин, Терентьев, Нету, Карпов, Жирков, Нобоа, Жулиано, Дзюба, Полоз.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.