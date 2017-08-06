Конте: это уже 2-я игра после Кубка Англии, которую «Челси» завершал вдесятером

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Арсенала» (1:1, 1:4 — в серии пенальти) в матче за Суперкубок Англии.
«Я не видел эпизода с удалением Педро, поэтому мне трудно что-то сказать по поводу решения арбитра. Но это уже вторая игра после Кубка Англии, которую мы заканчивали вдесятером. Слышал, что должен был быть пенальти в нашу пользу, но тоже не видел этого момента.
Мы продолжаем работать. У нас была трудная предсезонная подготовка, через шесть дней начинается чемпионат, и важно сосредоточиться на следующем матче", — цитирует Конте BBC Sport.
В финальном матче Кубка Англии сезона-2016/17, в котором «Челси» также проиграл «Арсеналу» (1:2), с поля был удалён Виктор Мозес.
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