Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова

В 19:00, за час до старта матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», на стадионе «Санкт-Петербург» началась церемония чествования бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.
В июле лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит»-2 — первая команда.
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Зенита» в YouTube.