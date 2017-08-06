«Сьон» с Митрюшкиным в составе уступил «Санкт-Галлену»

В матче 3-го тура чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» принимал на своём поле «Сьон». Встреча проходила на стадионе «AFG-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Марко Араторе и Албиан Аети. В составе «Сьона» с первых минут на поле вышел российский голкипер Антон Митрюшкин, который отыграл полный матч.
«Сьон» (6 очков) потерпел первое поражение в сезоне и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Санкт-Галлен» (4) одержал первую победу и поднялся на пятую строчку.