Фурсенко: Кержаков — легенда «Зенита»! Мы били, бьём и будем бить соперников

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о завершившем карьеру форварде Александре Кержакове. Перед началом матча «Зенит» — «Спартак» в 4-м туре РФПЛ на стадионе «Санкт-Петербург» проходит чествование лучшего бомбардира в истории сине-бело-голубых.
«Мы сегодня чествуем выдающего футболиста России и Санкт-Петербурга. Он лучший бомбардир России, сборной России, «Зенита». Саша, ты — легенда «Зенита»!
Саша будет воспитывать зенитовцев. Он остаётся в «Зените»! Мы били, бьём и будем бить всех наших соперников! Спасибо, Саша! Храни тебя Господь! «Зенит» — чемпион!» — сказал Фурсенко.
В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.
Видео речи Фурсенко можно посмотреть на «Чемпионате».